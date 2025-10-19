Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la première édition de l’Andorra Cycling Masters. Lancée cette année, cette course d’exhibition mettant au défi quatre des meilleurs cyclistes mondiaux avec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) et Primoz Roglic. Pour disputer cette course, les quatre coureurs auraient reçu environ 150 000 € chacun. Cette exhibition n’était pas diffusée en direct, un documentaire immersif sera diffusé prochainement.

Le matin, Primoz Roglic a signé le meilleur temps lors du contre-la-montre en côté sur les pentes du Coll de la Gallina, devançant Tadej Pogačar, +20″, Isaac Del Toro, +2:26″ et Jonas Vingegaard, +3:45″. L’après-midi, lors d’une course en ligne sur un circuit urbain, Isaac Del Toro a pris le meilleur sur Primoz Roglic au sprint. Mieux placé au cumulé des deux courses, Primoz Roglic remporte cette première édition.