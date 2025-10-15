Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 88ᵉ édition du Tour de Vénétie en Italie. Le Mexicain a distancé tous ses concurrents, dont Romain Grégoire (Groupama-FDJ), dans la dernière ascension du jour à 11 kilomètres de l’arrivée. Del Toro s’impose en solitaire et décroche sa seizième victoire de la saison. Sorti dans le final, son coéquipier Pavel Sivakov prend la deuxième place, devant Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), qui complète le podium.
¡Qué manera de cerrar la temporada!
Con un ataque a 10km del final, Isaac del Toro🇲🇽 gana el Giro del Veneto 2025. Su décimo sexta victoria del año.
Isaac del Toro 🇲🇽 3:24:29
Pavel Sivakov🇫🇷 +0:22
Jonas Abrahamsen🇩🇰 +0:23pic.twitter.com/47r0QzpJjb
— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 15, 2025
Le classement du Tour de Vénétie 2025
- Isaac Del Toro
- Pavel Sivakov
- Jonas Abrahamsen