Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 88ᵉ édition du Tour de Vénétie en Italie. Le Mexicain a distancé tous ses concurrents, dont Romain Grégoire (Groupama-FDJ), dans la dernière ascension du jour à 11 kilomètres de l’arrivée. Del Toro s’impose en solitaire et décroche sa seizième victoire de la saison. Sorti dans le final, son coéquipier Pavel Sivakov prend la deuxième place, devant Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), qui complète le podium.

Le classement du Tour de Vénétie 2025
  1. Isaac Del Toro
  2. Pavel Sivakov
  3. Jonas Abrahamsen

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / Ph.sprint