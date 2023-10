Dorian Godon (AG2R Citroën Team) a remporté, ce mercredi, la 86ᵉ édition du Tour de Vénétie. Dans l’avant-dernière ascension du Monte Berico, le favori du jour Marc Hirschi (UAE Team Emirates) passe à l’offensive, mais ne parvient pas à faire la différence. C’est un groupe d’une cinquantaine de coureurs qui se présente au pied de la montée finale. Dans les 200 derniers mètres, Dorian Godon fait parler son explosivité et s’impose pour la deuxième fois de la saison. Il devance Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) et Florian Vermeersch (Lotto Dstny).

Dorian Godon wins the Giro del Veneto in an uphill sprint to the line 📈

He secures AG2R Citroen Team's ninth victory of 2023 in impressive style and becomes the first French rider to take the

