Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, la 71ᵉ édition de la Coppa Sabatini. À 37 kilomètres de l’arrivée, le champion de Suisse place une accélération dans le Muro di Peccioli. Derrière, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) réagit et on retrouve un duo de tête. Les deux hommes vont parfaitement s’entendre jusqu’à l’arrivée et se disputer la victoire au sprint au sommet de la dernière difficulté à Peccioli. Bien plus explosif que le Français, Marc Hirschi s’offre sa sixième victoire de la saison devant Pavel Sivakov, vainqueur du Tour de Toscane ce mercredi. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) prend la troisième place devant Guillaume Martin (Cofidis), 4ᵉ.

La réaction de Marc Hirschi

« C’était une course super difficile. Je l’ai fait l’année dernière, donc je connaissais bien le parcours. L’action a commencé tôt et nous avons eu la chance d’avoir 4 coureurs devant. Je suis vraiment content de cette victoire et que Tadej puisse également monter sur le podium. C’est un excellent résultat pour l’équipe ».

Le classement de la Coppa Sabatini