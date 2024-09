Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, la 72ᵉ édition de la Coppa Sabatini. Grand favori du jour, le champion de Suisse est parti seul à 37 kilomètres de l’arrivée avant de s’imposer en solitaire à Peccioli. Il devance Gregor Mühlberger (Movistar Team) et Anders Foldager (Jayco-AlUla). Après ses récents succès sur la Clasica San Sebastian, la Bretagne Classic puis le GP Industria & Artigianato, Marc Hirschi signe une quatrième victoire de rang.

Another Marc Hirschi masterclass as the Swiss monster takes his fourth win in a row! #CoppaSabatini

San Sebastian Klasikoa 🏆

Bretagne Classic 🏆

GP Industria & Artigianato 🏆

Coppa Sabatini 🏆https://t.co/R65nb4HJC2 pic.twitter.com/NmLx0McYj6

— Eemeli (@LosBrolin) September 12, 2024