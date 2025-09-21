Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg 2025. Déjà vainqueur de la première étape, le Bisontin s’est de nouveau imposé après avoir distancé Ben Healy (EF Education-EasyPost) dans le final. 4ᵉ de l’étape, Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général devant Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) et Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg
  1. Romain Grégoire
  2. Ben Healy
  3. Senna Remijn

Crédit : Anouk Flesch / Škoda Tour de Luxembourg 2025