Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg 2025. Déjà vainqueur de la première étape, le Bisontin s’est de nouveau imposé après avoir distancé Ben Healy (EF Education-EasyPost) dans le final. 4ᵉ de l’étape, Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général devant Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) et Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).
🇫🇷 Romain Grégoire plus fort que Ben Healy ! Le Français impose sa loi au puncheur irlandais pour s’offrir la 5e et dernière étape d’un Tour de Luxembourg remporté par Brandon McNulty #LesRP pic.twitter.com/UaQG4OcG0o
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 21, 2025
Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg
- Romain Grégoire
- Ben Healy
- Senna Remijn