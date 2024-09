Le tour de Luxembourg s’élance ce mercredi 18 septembre. Marc Hirschi, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen,… Voici le parcours et les favoris.

La 84ᵉ édition Tour de Luxembourg a lieu du 18 au 22 septembre. Les coureurs s’élanceront pour trois étapes vallonnées et un contre-la-montre individuel. Créée en 1935, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Marc Hirschi (UAE Team Emirates) avait remporté le classement général devant son coéquipier Brandon McNulty et Ben Healy (EF Education-EasyPost). Cette année, le champion de Suisse reste sur cinq victoires de rang et sera l’un des grands favoris à sa propre succession. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ou encore Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) seront au départ.

Le palmarès du Tour de Luxembourg

Le parcours du Tour de Luxembourg 2024

1ʳᵉ étape : Luxembourg → Luxembourg (158 km)

Andy Schleck : « Nous avons toujours eu l’ambition de revenir au cœur de la capitale. C’est là que se trouvent les gens, et c’est là qu’ils peuvent facilement suivre la course. L’endroit idéal pour le ŠkodaTour de Luxembourg. Cette fois-ci, nous partons de Knuedler, avec une arrivée à Fëschmaart après une montée. L’arrivée sera difficile mais très intéressante avec un long sprint en montée. Le suspense restera donc entier jusqu’à la fin ».

2ᵉ étape : Junglinster → Schifflange (155 km)

Andy Schleck : « Nous voulons offrir quelque chose à tous les types de coureurs. La deuxième étape est certainement une étape pour les sprinters, même si le parcours final avec le Poteau de Kayl n’est pas vraiment plat. Néanmoins, je pense que la plupart des sprinters seront capables de surmonter cette difficulté. Pour les spectateurs, ce sera une belle journée, puisque les coureurs passeront deux fois par Schifflange avant l’arrivée ».

3ᵉ étape : Rosport → Diekirch (201,3 km)

Andy Schleck : « Nous avons beaucoup réfléchi à la conception de l’étape reine du ŠkodaTour de Luxembourg 2024. Cette étape est déjà assez difficile avant d’atteindre le circuit final autour de Diekirch, avec trois montées difficiles à franchir. Même les coureurs les plus forts devront puiser dans leurs ressources pour rester dans les premiers rangs. Dans les 31 derniers kilomètres, qui se dérouleront également sur un circuit, il n’y aura pas moins de six ascensions ! Le profil est vraiment intéressant, surtout dans la deuxième partie de l’étape. De nombreux coureurs franchiront la ligne d’arrivée seuls ou en petits groupes ».

4ᵉ étape (CLM individuel) : Differdange → Differdange (15,5 km)

Andy Schleck : « Un contre-la-montre n’est pas non plus facile à organiser. Il faut un circuit assez long et complètement fermé. La sécurité des coureurs est notre priorité absolue. Un contre-la-montre de plus de 15 km a fait ses preuves ces dernières années. Les coureurs peuvent y créer des écarts de temps. Le col de l’Europe, long d’un kilomètre, exige des qualités de grimpeur. Celui qui perd trop de temps dans l’ascension ne pourra pas le rattraper sur la partie plate du parcours. Vient ensuite la descente vers Differdange. Une descente si proche de l’arrivée est toujours délicate. Mais c’est précisément sur ce parcours que nous avons déjà couru des étapes par le passé, elle ne devrait donc pas poser trop de problèmes ».

5ᵉ étape : Mersch → Luxembourg (176,9 km)

Andy Schleck : « La dernière étape sera à nouveau un véritable test. Le dernier jour, la motivation des coureurs est généralement différente. Mais le parcours final avec l’ascension du Pabeierbierg a fait ses preuves ces dernières années. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? Il y a bien une modification dans le Limpertsberg en raison de travaux de construction, mais elle n’aura pas beaucoup d’impact. Cette dernière étape est toujours un grand spectacle qui plaît autant aux spectateurs qu’aux coureurs ».

Les favoris du Tour de Luxembourg 2024





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★★★





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ★★★





Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★





Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ★★





Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ★





Comment suivre le Tour de Luxembourg ?

Le Tour de Luxembourg sera diffusé en direct sur la chaîne l’Équipe 21 et sur Eurosport.