Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Le Norvégien a placé son accélération dans la dernière ascension de cette dernière étape, à moins de 2 kilomètres de l’arrivée et s’est imposé en solitaire. Il devance Alex Aranburu (Movistar Team) et Franck Bonnamour (AG2R Citroën Team). Pas de changement au classement général, Marc Hirschi (UAE Team Emirates) remporte cette 83ᵉ édition du Tour de Luxembourg. Sur le podium final, il devance Brandon McNulty (UAE Team Emirates) et Ben Healy (EF Education-EasyPost).

Tobias Johannessen remporte la 5e étape du Tour du Luxembourg, Marc Hirschi remporte le classement général#lequipeVELO pic.twitter.com/81cW78UzVq — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 24, 2023

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg