Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Le Danois s’est imposé au sprint devant Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), qui conforte son maillot jaune de leader. Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) complète le podium. Pedersen décroche sa douzième victoire cette saison.

