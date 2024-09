David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Dans le final de cette dernière étape très animée, un groupe de quatre coureurs parvient à faire la différence. À l’avant, on retrouve David Gaudu, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Quinn Simmons (Lidl-Trek) et Jordan Jegat (TotalEnergies). Dans les derniers pourcentages, Gaudu fait la différence et s’envole vers la victoire. Le Français s’impose pour la deuxième fois de la saison, devant Quinn Simmons et Jordan Jegat. 4ᵉ de l’étape, Antonio Tiberi remporte le classement général de ce Tour de Luxembourg 2024, devant Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), qui aura tour tenté dans le final. David Gaudu complète le podium final.

🇫🇷 😍 SUPERBE VICTOIRE D’ÉTAPE DE DAVID GAUDU ! Le Français revient au premier plan avec cette victoire sur la dernière étape du tour du Luxembourg pic.twitter.com/HcmgqddMcU — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 22, 2024

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Luxembourg

David Gaudu Quinn Simmons Jordan Jegat

