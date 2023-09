Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Le coureur Lotto Dstny a été le plus rapide à boucler les 23,9 km de ce contre-la-montre individuel disputé autour de Pétange en 28:06″, à plus de 51 km/h de moyenne. Campenaerts devance Brandon McNulty (UAE Team Emirates) pour une seconde et Diego Ulissi (UAE Team Emirates), +20″. 7ᵉ de ce chrono à 27″, Marc Hirschi s’empare du maillot jaune de leader, 2″ devant McNulty et 3″ devant Ben Healy (EF Education-EasyPost) avant la dernière étape ce dimanche. À 31 ans, Campenaerts signe sa deuxième victoire de la saison et la dédie à son oncle, décédé juste avant le départ du Tour de Luxembourg.

⏱ Victor Campenaerts remporte le chrono, Marc Hirschi est le nouveau maillot jaune du Tour du Luxembourg !#lequipeVELO pic.twitter.com/Pbcp55TJoW — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 23, 2023

La réaction de Victor Campenaerts

« Jusqu’à présent, le Tour de Luxembourg n’a pas été facile pour moi. Mon oncle est décédé juste avant le départ de ce Tour de Luxembourg. C’était vraiment dur pour moi, eu surtout pour mon père, qui m’a dit qu’il n’y avait pas de meilleure manière de lui rendre hommage que d’aller sur le Tour de Luxembourg et de remporter une étape pour lui ».

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Luxembourg