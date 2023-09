Ben Healy (EF Education-EasyPost) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Le champion d’Irlande a placé son accélération décisive dans la deuxième ascension de la Montée de Niklosbierg (3,6 km à 7,7%). Le coureur de 23 ans a vite repris Bastien Tronchon (AG2R Citroën Team) avant de le distancer dans la dernière ascension de Niklosbierg. À 14 kilomètres de l’arrivée, Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) partent en contre derrière l’homme de tête, mais Ben Healy résiste et signe sa 5ᵉ victoire de la saison devant Hirschi et Teuns. L’Irlandais s’empare du maillot jaune de leader avant le contre-la-montre qui s’annonce décisif ce samedi.

