Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 15,5 kilomètres, l’Espagnol a signé le meilleur temps en 19:11″, à plus de 48 Km/h de moyenne. Il devance Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), +07″, et Mads Pedersen (Lidl-Trek), +11″. 5ᵉ de l’étape à 19″, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) récupère le maillot jaune de leader avant la dernière étape ce dimanche. Le champion du monde compte 03″ d’avance sur Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step).

Juan Ayuso absolutely crushed the course today, dominating the clock with power and precision. A well-deserved victory! ⏱️💥

