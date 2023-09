La 83ᵉ édition du Tour de Luxembourg débute ce mercredi 20 septembre. Valentin Madouas, Julian Alaphilippe et Marc Hirschi seront au départ.

Le Tour de Luxembourg 2023 a lieu du 20 au 24 septembre. Créée en 1935, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) avait remporté le classement général devant Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) et Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Cette année, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ou encore Matteo Jorgenson (Movistar Team) seront au départ.

Le palmarès du Tour de Luxembourg

Le parcours du Tour de Luxembourg

1ʳᵉ étape : Luxembourg → Luxembourg Kirchberg (156.4 km) Andy Schleck : « Ce sera un très beau départ à l’Abbaye de Neumünster, où nous pourrons notamment présenter les équipes dans un cadre magnifique. Après la zone neutre et le coup d’envoi à Dommeldange, nous nous dirigerons vers le nord. C’est une étape vallonnée. Je pense qu’un groupe de 20-30 coureurs finira par se battre pour la victoire. Dans la Côte de Stafelter (2 km à 7,4%), un plus grand groupe de favoris pourrait se former et entamer ensemble la montée finale ». 2ᵉ étape : Mondorf-les-Bains → Mamer (183.9 km) Andy Schleck : « Nous voulions offrir la possibilité d’un sprint massif lors de cette deuxième étape. Cependant, dans des courses comme le Škoda Tour de Luxembourg, où les équipes ne comptent que six coureurs, les échappées ont toujours une chance de s’imposer. Au niveau du profil, il s’agit de l’étape la plus facile, avec une dernière ligne droite de près d’un kilomètre en légère montée. Le parcours final est particulièrement intéressant, avec une descente rapide via Bridel et Kopstal. Les cinq derniers kilomètres sont relativement plats ». 3ᵉ étape : Mertert → Vianden (168.4 km) Andy Schleck : « L’étape reine part de Mertert en direction du nord, jusqu’à ce que nous atteignions le parcours final particulièrement spectaculaire. Au lieu d’emprunter la route normale, nous montons la Côte du Niklosbierg (3,6 km à 7,7%) par de petits chemins. La pente moyenne est de 18 % – seuls les grimpeurs peuvent y tenir tête. Cette ascension devra être franchie trois fois. L’arrivée au château de Vianden sera un test intéressant. Elle sera spectaculaire, mais est soumise à quelques restrictions. Il n’y a pas trop de place pour les spectateurs dans la zone d’arrivée, mais de toute façon, les moments les plus excitants de la course auront lieu auparavant. Les 200 derniers mètres seront plus étroits. Des images spectaculaires y seront produites. Celui qui remportera cette étape aura une grande chance de monter sur le podium final ».

4ᵉ étape (CLM individuel) : Pétange → Pétange (23.9 km)

Andy Schleck : « Cette année, le contre-la-montre individuel aura lieu à Pétange. Le club cycliste local, l’Union Cycliste Pétange, fête son centenaire. Ce sera l’occasion de rendre hommage au club. En fait, j’étais sceptique, car je pensais que le parcours serait trop court et pas assez vallonné. Cependant, quelques équipes sont déjà venues voir le circuit et j’ai eu de très bons retours. Des écarts pourront se créer et le classement général pourra être chamboulé ».

5ᵉ étape : Mersch → Luxembourg Limpertsberg (177.2 km)

Andy Schleck : « Cette étape offre un parcours final particulièrement spectaculaire avec le Pabeierbierg et une arrivée près du centre-ville. C’est une étape très difficile qu’il ne faut pas sous-estimer. Avant le parcours final, il faudra déjà affronter quatre ascensions catégorisées. Une échappée peut certainement s’y imposer. Une dernière étape ne se déroule pas de la même manière qu’une première étape. Il y a peut-être encore 30 coureurs motivés, et la course se joue souvent dans les derniers kilomètres. Le premier au sommet du Pabeierbierg ne sera pas forcément le premier à l’arrivée, car il y a encore du chemin à parcourir. Au Pabeierbierg, nous attendons à nouveau de nombreux spectateurs que nous voulons passionner. Nous voulons bien sûr offrir un spectacle aux supporters ».

Roger Tréhin, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Le Skoda Tour de Luxembourg est une course vallonnée, difficile, avec des parcours usants. C’est dur tous les jours, et cette compétition en plus propose un contre-la-montre individuel, raison pour laquelle nous avons engagé sur cette course nos deux rouleurs « tous terrains », Ewen Costiou et Thibault Guernalec en prévision du classement général. La difficulté de cette épreuve avant ce chrono est de ne pas prendre de cassures pour être encore en course le jour « j » pour le général, c’est pourquoi ces deux coureurs seront entourés de solides coéquipiers qui auront pour mission de les accompagner dans les bosses, les placer aux pieds de celles-ci. Cette course de niveau ProSeries sera aussi une belle expérience pour nos deux stagiaires Florian Dauphin et Baptiste Gillet. »

Les favoris du Tour de Luxembourg





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★★★





Valentin Madouas (Groupama-FDJ) ★★★★





Matteo Jorgenson (Movistar Team) ★★★





Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ★★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) ★★





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★













Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) ★





La startlist du Tour de Luxembourg

Comment suivre le Tour de Luxembourg ?

Le Tour du Luxembourg 2023 sera à suivre en direct sur la chaîne L’Équipe 21.