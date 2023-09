Thibaut Pinot et David Gaudu ont abandonné le Tour de Luxembourg dès la 1ʳᵉ étape ce mercredi. Les deux coureurs de la Groupama-FDJ étaient alignés sur l’épreuve pour préparer le Tour de Lombardie et aider Valentin Madouas à réaliser le meilleur classement général possible. « Affaiblis, Thibaut Pinot et David Gaudu ont été contraints d’abandonner sur la première étape du Tour de Luxembourg », précise la Groupama-FDJ.