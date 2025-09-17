Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Luxembourg 2025. Alors qu’il a lancé le sprint de très loin, le Bisontin a résisté au retour de tous ses concurrents pour s’imposer en puncheur dans les rues de Luxembourg. Il devance Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) et Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). Après ses victoires sur le Tour de Grande-Bretagne, Romain Grégoire montre qu’il est en grande forme en cette fin de saison.

Mais QUELLE VICTOIRE de Romain Grégoire ! Le Français a lancé de loin mais était le plus fort pour s’imposer dans un sprint en bosse sur la première étape du Tour du Luxembourg ! #lequipeVELO pic.twitter.com/YibObGsRGf — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 17, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Luxembourg 2025