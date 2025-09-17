Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Luxembourg 2025. Alors qu’il a lancé le sprint de très loin, le Bisontin a résisté au retour de tous ses concurrents pour s’imposer en puncheur dans les rues de Luxembourg. Il devance Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) et Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). Après ses victoires sur le Tour de Grande-Bretagne, Romain Grégoire montre qu’il est en grande forme en cette fin de saison.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Luxembourg 2025
  1. Romain Grégoire
  2. Marijn van den Berg
  3. Marc Hirschi

Crédit : Groupama-FDJ / Getty Images