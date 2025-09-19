À découvrir

Tour de Luxembourg : Juan Ayuso remporte le CLM Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté le CLM du Tour de Luxembourg. 5ᵉ de l'étape, Mathieu van der Poel récupère le maillot jaune.

3ᵉ étape Tour de Luxembourg : Mauri Vansevenant fait coup double Vainqueur de la 3ᵉ étape du Tour de Luxembourg en solitaire, Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) s'empare de la tête du classement général.

2ᵉ étape Tour de Luxembourg : Pedersen devance van der Poel Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté la 2ème étape du Tour de Luxembourg au sprint devant Mathieu van der Poel, qui conforte son maillot jaune.

1ʳᵉ étape Tour de Luxembourg : Mathieu van der Poel impérial Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de Luxembourg devant Christophe Laporte et Andreas Kron.

Le parcours et les favoris du Tour de Luxembourg 2024 Le tour de Luxembourg s'élance ce mercredi 18 septembre. Marc Hirschi, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen,... Voici le parcours et les favoris.

Marc Hirschi remporte le Tour de Luxembourg Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté la 83ᵉ édition du Tour de Luxembourg. La dernière étape est revenue à Tobias Halland Johannessen.

Tour de Luxembourg : Victor Campenaerts remporte le CLM Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a remporté le contre-la-montre du Tour de Luxembourg une seconde devant Brandon McNulty. Marc Hirschi s'empare du maillot jaune.

3ᵉ étape Tour de Luxembourg : Numéro en solitaire de Ben Healy Ben Healy a remporté la 3ᵉ étape du Tour de Luxembourg après un numéro en solitaire. Il devance Marc Hirschi et Dylan Teuns.

2ᵉ étape Tour de Luxembourg : victoire de Jenthe Biermans Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg devant Soren Kragh Andersen et Tim Van Dijke.