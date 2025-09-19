Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Luxembourg 2025. Le Danois s’est imposé en puncheur au sommet de la difficulté final. Il devance Jordan Jegat (TotalEnergies), qui termine dans la même seconde, et Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG), +02″. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) a été repris dans le final après avoir attaqué tandis que Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a été distancé à plus de 30 kilomètres de l’arrivée.
