Le Tour de Luxembourg s’élance ce mercredi 17 septembre. Brandon McNulty, Romain Grégoire, Marc Hirschi,… Voici le parcours et les favoris.

La 85ᵉ édition du Tour de Luxembourg a lieu du mercredi 17 au dimanche 21 septembre 2025. Créée en 1935, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) avait remporté le classement général devant Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et David Gaudu (Groupama-FDJ). Cette année, Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG), qui vient de remporter le GP de Montréal, fait figure de favori. Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ou encore Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) sont également au départ, tous pour préparer les championnats du monde.

Le parcours du Tour de Luxembourg 2025

1ʳᵉ étape : Luxembourg → Luxembourg (152,8 km)

2ᵉ étape : Remich → Mamer (168,5 km)

3ᵉ étape : Mertert → Vianden (170,5 km)

4ᵉ étape (CLM individuel) : Niederanven → Niederanven (26,2 km)

5ᵉ étape : Merch → Luxembourg (176,4 km)

Les favoris du Tour de Luxembourg 2025





Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ★★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) ★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★





Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) ★





Comment suivre le Tour de Luxembourg 2025 à la TV ?

Le Tour de Luxembourg 2025 sera à suivre en direct sur la chaîne l’Équipe 21 et sur Eurosport.