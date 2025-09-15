Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche soir, la 14ᵉ édition du GP Cycliste de Montréal. Alors que l’équipe UAE Team Emirates – XRG a imprimé un gros rythme durant la course, Brandon McNulty est le premier à attaquer à 36 km de l’arrivée, suivi de Quinn Simmons (Lidl-Trek) et Louis Barré (Intermarché-Wanty). Quelques kilomètres plus loin, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) fait le jump sur le trio de tête avant de s’envoler seul en tête. Derrière, McNulty se défait de ses concurrents et revient sur Pogacar, qui l’attend. Le champion du monde laisse la victoire à McNulty, qui s’impose à Montréal. Quinn Simmons complète le podium.

Tadej Pogacar sait aussi partager. Grand seigneur, le Slovène offre la victoire à son coéquipier Brandon McNulty sur le GP de Montréal 🤝 #LesRP pic.twitter.com/29E6fS5PBq — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 14, 2025

Le classement du GP Cycliste de Montréal 2025