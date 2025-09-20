Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ du Tour de Luxembourg 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 26,3 km autour de Niederanven, le champion de Grande-Bretagne de la discipline a signé le meilleur temps en 30:39″, à près de 51,5 km/h de moyenne. Il devance Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG), +28″, qui s’empare du maillot jaune de leader, et Ben Healy (EF Education-EasyPost), +57″.
Ethan Hayter remporte le contre-la-montre de la 4e étape du Tour du Luxembourg, Brandon McNulty nouveau leader du classement général !#lequipeVELO pic.twitter.com/RawBvmLG55
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 20, 2025
