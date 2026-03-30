Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, les classiques ardennaises,… Voici le calendrier des courses d’avril 2026.
Le calendrier des courses d’avril 2026
Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, les classiques ardennaises,… Voici le calendrier des courses d’avril 2026.
30 mars 2026
Mis à jour le 30 mars 2026
Benjamin Blériot
Partager
Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, les classiques ardennaises,… Voici le calendrier des courses d’avril 2026.
24/01/2026
06:33
27/01/2026
17:16
21/02/2026
17:07
28/02/2026
15:57
Thibau Nys, Ceylin del Carmen Alvarado, Tibor Del Grosso,... Voici les prinicpaux champions nationaux de cyclo-cross 2026.
Thibau Nys est devenu champion de Belgique pour la deuxième année consécutive après avoir battu Emiel Verstrynge.
Alors que la saison débute le 20 janvier à l'occasion du Tour Down Under, voici le calendrier des courses cyclistes de janvier 2026.
Pour la deuxième fois de sa carrière, Jay Vine est devenu champion d'Australie du contre-la-montre.
Merhawi Kudus (Érythrée) a décroché le titre de champion d'Afrique de la course en ligne devant son compatriote Awet Aman.
La championne de France de Gravel Axelle Dubau-Prévot a remporté la première édition du Nedbank Gravel Burn, une course par étape en Afrique-du-Sud.
Pour conclure son incroyable saison, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a dominé le CLM et la course en ligne championnats du...
Alors que la saison route vient tout juste de se terminer, direction les sous-bois pour le calendrier de cyclo-cross 2025-2026.
Primoz Roglic est le premier vainqueur de l'Andorra Cycling Masters, une course d'exhibition mettant au défi quatre des meilleurs cyclistes mondiaux.
Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) a remporté le Trofeo Tessile & Moda devant Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).