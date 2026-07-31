Le calendrier des courses d’août 2026
La Clasica San Sebastian, le Tour de Pologne, La Vuelta, la Bretagne Classic,… Voici le calendrier des courses d’août 2026.
31 juillet 2026
Mis à jour le 31 juillet 2026
Par Benjamin Blériot
04/04/2026
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26/04/2026
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Christian Scaroni (XDS Astana Team) a remporté la 2ème édition de la Classica Camp de Morvedre, première course de la saison en Europe.
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Pour la deuxième fois de sa carrière, Jay Vine est devenu champion d'Australie du contre-la-montre.
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La championne de France de Gravel Axelle Dubau-Prévot a remporté la première édition du Nedbank Gravel Burn, une course par étape en Afrique-du-Sud.