Les coureurs arrivent dans les Alpes ce dimanche, au sommet du Plateau de Solaison. Voici la présentation de la 15ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « La scène est dressée pour une grande étape de montagne susceptible de sélectionner définitivement les prétendants au Maillot Jaune. La bataille sera forcément engagée en montant au Salève par le col de la Croisette, avec près de 5 km d’une montée intraitable à 11,2 % de moyenne. Pour l’explication finale, on atteint le plateau de Solaison par une route étroite à travers les villages du massif des Bornes, longue de 11, 3 km à 9,1 % de dénivelé moyen. Un tremplin vers la gloire. »