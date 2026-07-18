Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté, ce samedi, la 14ème étape du Tour de France 2026. Une échappée d’une trentaine de coureurs se forme en début d’étape, avec Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), 4ème du général à 4:15″. Mais contrairement à vendredi, la formation UAE ne laisse pas l’échappée prendre du champ et contrôle l’écart autour des 1:30″. À l’avant Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) passe en tête au sommet du Grand Ballon, du col du Page et du Ballon d’Alsace devant Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), qui décide d’y aller seul dans la dernière ascension du jour, le Col du Haag (11.2km à 7.2%).

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Dans le groupe des favoris, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) accélère au train et fait mal à Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui est distancé. À moins de deux kilomètres du sommet, Pogacar place son attaque. Le maillot jaune creuse l’écart et s’impose en solitaire au Markstein, sa quatrième victoire sur ce Tour de France 2026. Il devance son coéquipier Isaac Del Toro et Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), qui remonte à la 4ème place du classement général et s’empare du maillot blanc de meilleur jeune. Au classement général, Pogacar conforte encore un peu plus son maillot jaune avec désormais 4:30″ d’avance sur Vingegaard.

#TDF2026 | 💥Paul Seixas termine troisième de l’étape, juste derrière Isaac del Toro ! 🇫🇷 Le Français en profite pour s’emparer du maillot blanc. 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/l8Ords9oKE — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2026

Le classement de la 14ème étape du Tour de France 2026