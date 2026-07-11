Alors que la Corrèze est placée en vigilance rouge canicule, la 9ème étape du Tour de France sera raccourcie de 30 km ce dimanche.

Météo-France a placé le département de la Corrèze en vigilance rouge canicule en raison d’un épisode de chaleur d’une intensité exceptionnelle. Dans ce contexte, il a été décidé d’adapter le parcours de la 9ᵉ étape du Tour de France, reliant Malemort à Ussel, le dimanche 12 juillet 2026. Cette décision est rendue nécessaire par les conditions météorologiques exceptionnelles. Elle vise à permettre le déroulement de l’épreuve dans des conditions compatibles avec le niveau de vigilance rouge canicule.

❌️ 𝗟𝗔 𝟵𝗘 𝗘𝗧𝗔𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗥𝗔𝗖𝗖𝗢𝗨𝗥𝗖𝗜𝗘 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦 🥵☀️ 💪 Les 30 premiers kilomètres sont supprimés, mais la course ne devrait pas être impactée pic.twitter.com/j0h4CPmrj1 — Le Cyclisme Français 🇫🇷 (@LeCyclismeFRA) July 11, 2026

En conséquence, il a été décidé que :