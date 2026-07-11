Alors que la Corrèze est placée en vigilance rouge canicule, la 9ème étape du Tour de France sera raccourcie de 30 km ce dimanche. 

Météo-France a placé le département de la Corrèze en vigilance rouge canicule en raison d’un épisode de chaleur d’une intensité exceptionnelle. Dans ce contexte, il a été décidé d’adapter le parcours de la 9ᵉ étape du Tour de France, reliant Malemort à Ussel, le dimanche 12 juillet 2026. Cette décision est rendue nécessaire par les conditions météorologiques exceptionnelles. Elle vise à permettre le déroulement de l’épreuve dans des conditions compatibles avec le niveau de vigilance rouge canicule.

En conséquence, il a été décidé que :

  • le parcours de la 9ᵉ étape est réduit à 155,5 km, contre 185,5 km initialement prévus, soit un raccourcissement de 30 km
  • le départ est prévu à 13h45
  • après le défilé dans Brive-la-Gaillarde, la course quittera l’itinéraire initial pour emprunter la D921, avant de retrouver le parcours prévu sur la commune de Lanteuil, à 147,8 km de l’arrivée à Ussel
  • l’arrivée des coureurs est désormais prévue aux alentours de 17h30

Crédit : ASO