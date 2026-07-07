Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 4ème étape du Tour de France 2026. Comme attendu, une belle échappée de 34 coureurs s’extirpe du peloton en début de course. À l’avant, on retrouve notamment Mads Pedersen (Lidl-Trek) présent avec deux coéquipiers (Quinn Simmons et Mathias Vacek). Le Danois est battu au sprint intermédiaire par Biniam Girmay (NSN Cycling Team)), qui empoche les 25 points. Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ou encore Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) sont également présents côté français. Dans la dernière ascension du jour, le Col de Montségur (6.9km à 6.1%), Quinn Simmons contrôle les attaques. Un groupe de dix coureurs bascule en tête au sommet avec la présence des trois Lidl-Trek.

🚴 #TDF2026 | 🇫🇷 C’est dur pour Kévin Vauquelin, qui tente de rester au contact du groupe de tête ! 📺 Suivez l’étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/Kdl5uZ9MD6 — francetvsport (@francetvsport) July 7, 2026

Les attaques fusent dans le final mais les Lidl-Trek sont en contrôle. Mads Pedersen s’imose facilement au sprint à Foix et s’empare du maillot vert de leader, 48 points devant Pogacar. Il devance son coéquipier Quinn Simmons et Raul Garcia Pierna (Movistar Team). Coureur le mieux placé au classement général dans l’échappée, Torstein Træen (Uno-X Mobility) s’empare du maillot jaune que l’équipe UAE Team Emirates – XRG a laissé filer volontairement en franchissant la ligne 12:59 après Mads Pedersen. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pointent désormais à 7:53″ du nouveau leader de la Grande Boucle.

🚴 #TDF2026 | 🇩🇰 VICTOIRE DE MADS PEDERSEN ! Après avoir contenu les attaques de la Movistar, la Lidl-Trek a parfaitement géré la fin de course et a laissé son sprinteur seul face à lui-même. 📺 Suivez l’étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/l7f35bKgF8 — francetvsport (@francetvsport) July 7, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour de France 2026

Mads Pedersen Quinn Simmons Raul Garcia Pierna

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