À quelques jour du Grand Départ de Barcelone, voici nos dix favoris du Tour de France 2026 et des maillots distincifs.

Nos favoris du Tour de France 2026





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ☆☆☆☆☆

Le Slovène aborde ce Tour de France avec l’étiquette de grand favori. Après sa démonstration de force sur le Tour de Suisse, Tadej Pogacar tentera de décrocher une cinquième victoire sur le Tour de France pour égaler le reccord de victoires. Avec seulement seize jours de course en 2026, le champion du monde a peu couru cette année mais a preque tout gagné avec déjà treize victoires.





Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆☆☆

Y-aura-t-il un match cette année entre Jonas Vingegaard et Tadj Pogacar ? Après ses deux victoires sur la Grande Boucle en 2022 et 2023, le Danois n’a pas été en mesure de rivaliser face au Slovène ces deux dernières années. Cette saison, après avoir remporté le Giro, Vingegaard tentera le doublé. Il reste tout de même un cran en-dessous de Pogacar mais il faudra tout de même compter sur lui lorsque la route s’élevera.





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) ☆☆☆

Après sa victoire sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Isaac Del Toro a montré qu’il était en forme. Le champion du Mexique va disputer le Tour de France pour la première fois de sa carrière. Même si il est présent pour aider son leader Tadej Pogacar, on imagine bien le Mexicain se bagarrrer pour monter sur le podium final à Paris, à l’image d’Adam Yates en 2023.





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆

Tiendra-t-il trois semaines ? C’est l’inconnue de ce Tour de France 2026. Selon nous, il sera bel et bien dans le match pour le podium au moins les deux premières semaines. Sans références sur une course aussi longue, il pourrait coincer en fin de Tour de France, surtout quand on sait ce qui attend les coureurs lors de la 20ème étape. Malgré cela, on le met haut dans la hierarchie, lui qui cesse de nous surprendre.





Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆

3ème du Tour de France pour sa première participation l’an dernier, Florian Lipowitz sera à nouveau le leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe sur cette Grande Boucle. Après un très bon début de saison, l’Allemand partagera le leadership avec Remco Evenepoel mais il reste, selon nous, plus constant que le Belge et plus à l’aise en haute montagne.





Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆☆

L’Espagnol avait débuté la saison sur les chapeaux de roues en remportant le Tour d’Algarve. Après un coup d’arrêt sur Paris-Nice et le Tour du Pays-Basque, contraint à l’abandon, le leader de la Lidl-Trek est bien revenu sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes et a pris la deuxième place du classement général. Il sera un candidat crédible au podium et au maillot blanc, mais un cran en-dessous Del Toro et Seixas selon nous.





Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆

On n’a plus vu Remco Evenepoel sur une course depuis Liège-Bastogne-Liège, le 26 avril. Plus de deux mois sans compétition avec une prépration entièrement consacrée au Tour de France en stage. Parviendra-t-il à faire aussi bien qu’en 2024 (3ème du général) ? Ça nous parait difficile quand on voit le nom des coureurs qui devraient se battre pour le podium. Le Belge pourrait aussi nous surprendre même si la troisième semaine sera moins à son avantage.













Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆

Son arrivée chez Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team a fait beacoup de bien à Tom Pidcock. Le Britannique réalise les deux meilleures saisons de sa carrière. L’an dernier, il a même pris la 3ème place du classement général sur La Vuelta. Après trois Tour de France disputés sous le maillot de la formation Ineos, où il n’a pas réussi à faire mieux qu’une 13ème place, on le voit bien intégrer le top 10 cette année.





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ☆

Privé du Giro d’Italie en raison d’une opération d’un kyste, Richard Carapaz retrouve le Tour de France deux ans après sa dernière participation, où il avait remporté une étape et le maillot à pois. À 33 ans, l’Équatorien est un coureur d’expèrience, qui sait comment gérer un Grand Tour. Comme Pidcock, on le voit bien dans le top 10 final, pouvant même se glisser dans quelques échappés pour tenter sa chance et remonter au classement.





Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ☆

Le Norvégien a passé un cap sur les courses par étape. 6ème du Tour de France l’an dernier, il performe également depuis le début de la saison (4ème Tirreno-Adriatico, 3ème Tour du Pays-Basque et 5ème du Tour Auvergne-Rhône-Alpes). Comme Florian Lipowitz, c’est un coureur qui ne lève pas beacoup les bras (quatre victoires chez les professionnels), mais qui est très contant et devrait rentrer dans le top 10 à nouveau selon nous.





Nos favoris pour le maillot vert

Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) ☆☆☆

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ☆☆

Mads Pedersen (Lidl-Trek) ☆

Nos favoris pour le maillot à pois

Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆

Einer Rubio (Movistar Team) ☆☆

Nos favoris pour le maillot blanc

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆

Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆

Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆