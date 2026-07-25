Direction Paris et la côte de la Butte-Montmartre pour les coureurs. Voici la présentation de la 21ème étape du Tour de France 2026, qui a été raccourcie.

Christian Prudhomme : « Le potentiel d’explosivité de la rue Lepic, découvert à l’occasion des Jeux Olympiques en 2024, a jailli dans le cadre d’un combat de chefs sur la dernière étape du Tour 2025. Un dénouement en forme de classique, voilà ce qui attendra à nouveau les coureurs avec trois passages sur la Butte Montmartre. Mais cette fois-ci, la ligne d’arrivée des Champs-Élysées sera située à quinze kilomètres du Sacré-Cœur. Les plus forts des sprinteurs auront encore leur chance. »

En raison des incendies qui ont lieu en Gironde et mobilisent les forces de sécurité, le parcours de la 21e étape est réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus. Le départ de la caravane est prévu à Thoiry à 13h20 – après le défilé elle quittera Thoiry pour rejoindre directement le circuit final à Paris. La présentation des équipes aura lieu à 15h40 – après la présentation, les coureurs rejoindront directement le circuit final en bus à Paris. Le départ officiel sera donné depuis la ligne d’arrivée à 17h50 – les coureurs effectueront 2 tours supplémentaires des Champs Elysées avant de rejoindre le circuit de Montmartre pour une arrivée programmée à 19h45.

Départ fictif : 17 h 50

Arrivée prévisionnelle : 19 h 45

Nos favoris : Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel.

Comment suivre l’étape ? Dès 16 h 30 sur France 2 et Eurosport 1.