Direction Paris et la côte de la Butte-Montmartre pour les coureurs. Voici la présentation de la 21ème étape du Tour de France 2026, qui a été raccourcie.
Christian Prudhomme : « Le potentiel d’explosivité de la rue Lepic, découvert à l’occasion des Jeux Olympiques en 2024, a jailli dans le cadre d’un combat de chefs sur la dernière étape du Tour 2025. Un dénouement en forme de classique, voilà ce qui attendra à nouveau les coureurs avec trois passages sur la Butte Montmartre. Mais cette fois-ci, la ligne d’arrivée des Champs-Élysées sera située à quinze kilomètres du Sacré-Cœur. Les plus forts des sprinteurs auront encore leur chance. »
Départ fictif : 17 h 50
Arrivée prévisionnelle : 19 h 45
Nos favoris : Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel.
Comment suivre l’étape ? Dès 16 h 30 sur France 2 et Eurosport 1.