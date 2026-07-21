Sprinters ou baroudeurs ? Qui aura le dernier mot ce mercredi entre Chambéry et Voiron ? Voici le présenantion de la 17ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Les sprinteurs de la troisième semaine du Tour sont par définition tenaces et ne devraient pas se laisser intimider par les montées, somme toute modestes, avec lesquelles il leur faudra composer dans le massif des Bauges puis dans la Chartreuse avant de s’expliquer à Voiron. »

Premier départ : 13 h 20

Dernière arrivée : 17 h 18

Nos favoris : Mads Pedersen, Biniam Girmay, Jasper Philipsen, Olav Kooi, Kasper Asgreen, Victor Campenaerts.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.