Mauro Schmid (Jayco-AlUla) a remporté, ce vendredi, la 13ème étape du Tour de France 2026. Ils étaient nombeux à vouloir prendre le bonne échapée du jour en début d’étape. C’est finalement un groupe XXL de 57 coureurs qui s’extirpe en tête de course. Parmi les coureurs bien placés au classement général, on retrouve Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), 10ème à 11:49″. Derrière, le peloton laisse filer l’échappée, qui entamme l’ascension du Ballon d’Alsace (8,9km à 6,9%) avec plus de huit minutes d’avance.

#TDF2026 | 🚨Jonction à l’avant ! 🟢 Le groupe maillot vert est rentré pour former un groupe de 57 coureurs à l’avant. 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/Ytb9zO9isP — francetvsport (@francetvsport) July 17, 2026

Dans cette dernière ascension de la journée, malgré plusieurs tentatives, personne ne parvient à faire la diffèrence. Dans le final, Harold Tejada (XDS Astana Team) et Mauro Schmid prennent quelques longueurs d’avance et ne seront plus revus par le groupe de poursuivants. Le Suisse s’impose au sprint dans les rues de Belfort et décrohce sa première victoire sur le Tour de France. Il devance Harold Tejada et Tom Pidcock, qui réalise la bonne opération du jour en remontant à la 4ème place du classement général.

#TDF2026 | 🔥 MAURO SCHMID REMPORTE LA 13E ÉTAPE ! 🇨🇭 Le coureur suisse s’impose au sprint devant Harold Tejada à Belfort et signe son premier succès sur le Tour. 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/nrm1Wvc2u5 — francetvsport (@francetvsport) July 17, 2026

Le classement de la 13ème étape du Tour de France 2026