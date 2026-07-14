Après la première journée de repos, les coureurs s’élancent pour une nouvelle étape vallonnée. Voici la présentation de la 10ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Le rendez-vous est très souvent fixé aux grimpeurs avec le plus grand sérieux lors des étapes cantaliennes. Cette fois-ci, leur scène se corse au moment de monter au col de la Griffoul, inédit au programme du Tour, puis avec la perspective du Pas de Peyrol, qui sera cette fois-ci abordé par Murat. Il y aura encore matière à s’expliquer à l’assaut du col de Pertus, une route suffisamment raide pour lâcher ses derniers rivaux. Mais la station du Lioran peut aussi servir de cadre à un match serré entre les maîtres du jeu. »