Après la première journée de repos, les coureurs s’élancent pour une nouvelle étape vallonnée. Voici la présentation de la 10ème étape du Tour de France 2026. 

Christian Prudhomme : « Le rendez-vous est très souvent fixé aux grimpeurs avec le plus grand sérieux lors des étapes cantaliennes. Cette fois-ci, leur scène se corse au moment de monter au col de la Griffoul, inédit au programme du Tour, puis avec la perspective du Pas de Peyrol, qui sera cette fois-ci abordé par Murat. Il y aura encore matière à s’expliquer à l’assaut du col de Pertus, une route suffisamment raide pour lâcher ses derniers rivaux. Mais la station du Lioran peut aussi servir de cadre à un match serré entre les maîtres du jeu. »

 

 


Départ fictif : 13 h 00

Arrivée prévisionnelle : 17 h 02

Nos favoris : Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Tom Pidcock, Quinn Simmons, Tobias Hallans Johannessen, Romain Grégoire.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.

Crédit : A.S.O. / Ashley & Jered Gruber