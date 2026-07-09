Après les Pyrénées, direction Bordeaux pour les coureurs ce vendredi. Voici la présentation de la 7ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Pour mettre le cap sur Bordeaux en quittant les Pyrénées, le peloton s’offre une traversée de la forêt landaise qui laisse peu de prise à des coureurs échappés pour piéger les équipes des cadors du sprint. Si elles sont appliquées et concentrées sur cet objectif, les trains arriveront à l’heure sur les quais de la Garonne pour une explication à haute vitesse devant la place des Quinconces. Un classique du genre. »