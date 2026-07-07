Une étape qui semble promise aux baroudeurs ce mardi. Voici la présentation de la 4ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « La traversée du pays cathare puis la confrontation avec les plus accessibles des reliefs ariégeois ouvrent des perspectives variées. On peut même imaginer un match tendu entre un groupe de baroudeurs et les plus résistants des sprinteurs dans les bosses. Mais au moment de passer le col de Montségur à 34 km de l’arrivée, un premier tri aura déjà été fait parmi les prétendants à la victoire au pied du château de Foix. »

Départ fictif : 13 h 10

Arrivée prévisionnelle : 17 h 23

Nos favoris : Ben Healy, Maxim Van Gils, Quinn Simmons, Mathias Vacek, Romain Grégoire, Mathieu van der Poel.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.