Un contre-la-montre par équipe de 19,6 km dans les rues de Barcelone pour lancer les hostilités. Voici la présentation de la 1ère étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : Le Tour de France 2026 débute par une innovation. Le dernier chrono collectif s’est joué lors de l’édition 2019 à Bruxelles, mais c’est cette fois-ci sur une modalité bien différente que les formations se départageront. L’idée du contre-la-montre par équipe pour lequel les temps individuels sont pris en compte a été testée avec succès sur Paris-Nice depuis 2023. Il est certain que sur cet exercice, les favoris ne pourront pas se cacher : le final de Montjuïc mettra en évidence les plus forts.

Premier départ : 17 h 05

Dernière arrivée : 19 h 16

Nos favoris : Netcompany Ineos, Visma | Lease a Bike, UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek.

Comment suivre l’étape ? Dès 16 h 00 sur France 2 et Eurosport 1.