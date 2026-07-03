Après la présentation des équipes, voici l’identité des 184 coureurs au départ du Tour de France 2026 et leur numéro de dossard. 

La startlist du Tour de France 2026


UAE Team Emirates – XRG
  • 1/ Tadej Pogacar
  • 2/ Isaac Del Toro
  • 3/ Felix Großschartner
  • 4/ Brandon McNulty
  • 5/ Nils Politt    
  • 6/ Florian Vermeersch 
  • 7/ Tim Wellens
  • 8/ Adam Yates

Team Visma | Lease a Bike
  • 11/ Jonas Vingegaard
  • 12/ Edoardo Affini
  • 13/ Bruno Armirail
  • 14/ Victor Campenaerts
  • 15/ Per Strand Hagenes
  • 16/ Matteo Jorgenson
  • 17/ Sepp Kuss
  • 18/ Tim Rex

Red Bull Bora-Hansgrohe
  • 21/ Remco Evenepoel
  • 22/ Mattia Cattaneo
  • 23/ Nico Denz
  • 24/ Jai Hindley
  • 25/ Florian Lipowitz 
  • 26/ Jan Tratnik 
  • 27/ Tim van Dijke  
  • 28/ Maxim Van Gils

Lidl-Trek
  • 31/ Juan Ayuso
  • 32/ Derek Gee
  • 33/ Mads Pedersen
  • 34/ Quinn Simmons
  • 35/ Mattias Skjelmose
  • 36/ Toms Skujins
  • 37/ Mathias Vacek 
  • 38/ Carlos Verona

EF Education-EasyPost 
  • 41/ Richard Carapaz
  • 42/ Kasper Asgreen
  • 43/ Alex Baudin
  • 44/ Ben Healy
  • 45/ Sean Quinn
  • 46/ Georg Steinhauser
  • 47/ Michael Valgren 
  • 48/ Max Walker 

Décathlon CMA CGM
  • 51/ Paul Seixas
  • 52/ Tiesj Benoot
  • 53/ Cees Bol
  • 54/ Dan Hoole
  • 55/ Olav Kooij
  • 56/ Aurélien Paret-Peintre
  • 57/ Nicolas Prodhomme
  • 58/ Matthew Riccitello

XDS Astana Team
  • 61/ Sergio Higuita 
  • 62/ Davide Ballerini 
  • 63/ Aaron Gate 
  • 64/ Max Kanter 
  • 65/ Harold Tejada
  • 66/ Mike Teunissen
  • 67/ Simone Velasco
  • 68/ Nicolas Vinokurov
     
Bahrain – Victorious
  • 71/ Lenny Martinez
  • 72/ Phil Bauhaus
  • 73/ Damiano Caruso
  • 74/ Kamil Gradek
  • 75/ Robert Stannard
  • 76/ Matej Mohoric
  • 77/ Antonio Tiberi
  • 78/ Vlad Van Mechelen

Netcompany Ineos
  • 81/ Egan Bernal
  • 82/ Thymen Arensman
  • 83/ Tobias Foss
  • 84/ Filippo Ganna 
  • 85/ Dorian Godon
  • 86/ Michal Kwiatkowski
  • 87/ Joshua Tarling
  • 88/ Kévin Vauquelin

Soudal Quick-Step
  • 91/ Tim Merlier 
  • 92/ Pascal Eenkhoorn
  • 93/ Valentin Paret-Peintre
  • 94/ Jasper Stuyven
  • 95/ Dylan van Baarle
  • 96/ Bert Van Lerberghe
  • 97/ Ilan Van Wilder
  • 98/ Louis Vervaeke

Alpecin – Pemier Tech
  • 101/ Mathieu van der Poel
  • 102/ Ramses Debruyne
  • 103/ Silvan Dillier
  • 104/ Tim Marsman
  • 105/ Jasper Philipsen
  • 106/ Edward Planckaert
  • 107/ Jonas Rickaert
  • 108/ Emiel Verstrynge

Team Jayco-AlUla
  • 111/ Ben O’Connor
  • 112/ Pacal Ackermann
  • 113/ Luke Durbridge
  • 114/ Felix Engelhardt
  • 115/ Michael Matthews
  • 116/ Kelland O’Brien
  • 117/ Luke Plapp  
  • 118/ Mauro Schmid

Uno-X Mobility
  • 121/ Tobias Halland Johennessen  
  • 122/ Jonas Abrahamsen 
  • 123/ Anthon Charmig 
  • 124/ Magnus Cort 
  • 125/ Anders Halland Johannessen
  • 126/ Anders Skaarseth 
  • 127/ Torstein Træen
  • 128/Søren Wærenskjold

NSN Cycling Team
  • 131/ Biniam Girmay  
  • 132/ Lewis Askey 
  • 133/ George Bennett
  • 134/ Marco Frigo 
  • 135/ Matis Louvel
  • 136/ Krists Neilands  
  • 137/ Jake Stewart
  • 138/ Tom Van Asbroeck

Movistar Team
  • 141/ Cian Uijtdebroeks
  • 142/ Pablo Castrillo
  • 143/ Jefferson Alveiro Cepeda
  • 144/ Raul Garcia Pierna
  • 145/ Michel Hessmann
  • 146/ Nelson Oliveira
  • 147/ Javier Romo
  • 148/ Einer Rubio

Lotto Intermarché
  • 151/ Arnaud De Lie
  • 152/ Huub Artz
  • 153/ Jenno Berckmoes
  • 154/ Lars Craps
  • 155/ Liam Slock
  • 156/ Lennert van Eetvelt
  • 157/ Baptiste Veistroffer
  • 158/ Georg Zimmermann

Cofidis
  • 161/ Ion Izagirre 
  • 162/ Piet Allegaert
  • 163/ Alex Aranburu 
  • 164/ Jenthe Biermans   
  • 165/ Milan Fretin 
  • 166/ Alex Kirsch   
  • 167/ Hugo Page
  • 168/ Benjamin Thomas 

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
  • 171/ Tom Pidcock  
  • 172/ Xabier Mikel Azparren
  • 173/ Chris Harper 
  • 174/ Quinten Hermans    
  • 175/ Damiens Howson 
  • 176/ Xandro Meurisse
  • 177/ Brent Van Moer 
  • 178/ Fred Wright

Groupama-FDJ United
  • 181/ Romain Grégoire 
  • 182/ Clément Berthet
  • 183/ Clément Braz Afonso
  • 184/ Ewen Costiou
  • 185/ Lornenzo Germani 
  • 186/ Guillaume Martin
  • 187/ Quentin Pacher
  • 188/ Clément Russo

Tudor Pro Cycling Team
  • 191/ Julian Alaphilippe
  • 192/ Arvid De Kleijn
  • 193/ Marco Haller
  • 194/ Marc Hirschi
  • 195/ Rick Pluimers 
  • 196/ Michael Storer
  • 197/ Matteo Trentin   
  • 198/ Yannis Voisard

TotalEnergies
  • 201/ Jordan Jegat
  • 202/ Nicolas Breuillard
  • 203/ Joris Delbove 
  • 204/ Alexandre Delettre
  • 205/ Thibault Guernalec  
  • 206/ Mathis Le Berre
  • 207/ Anthony Turgis
  • 208/ Mattéo Vercher

Team Picnic PostNL
  • 211/ Warren Barguil
  • 212/ Frits Biesterbos
  • 213/ Pavel Bittner
  • 214/ John Degenkolb
  • 215/ Robbe Dhont
  • 216/ Niklas Märkl
  • 217/ Julius van den Berg
  • 218/ Frank van den Broek
Caja Rural – Seguros RGA
  • 221/ Fernando Gaviria
  • 222/ Abel Balderstone
  • 223/ Sebastian Berwick
  • 224/ Alex Molenaar
  • 225/ Joel Nicolau 
  • 226/ Stefano Oldani 
  • 227/ Jakub Otruba
  • 228/ José Félix Parra


Crédit : Groupama-FDJ United