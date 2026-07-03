Après la présentation des équipes, voici l’identité des 184 coureurs au départ du Tour de France 2026 et leur numéro de dossard.
La startlist du Tour de France 2026
UAE Team Emirates – XRG
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Team Visma | Lease a Bike
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Red Bull Bora-Hansgrohe
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Lidl-Trek
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EF Education-EasyPost
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Décathlon CMA CGM
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XDS Astana Team
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Bahrain – Victorious
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Netcompany Ineos
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Soudal Quick-Step
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Alpecin – Pemier Tech
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Team Jayco-AlUla
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Uno-X Mobility
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NSN Cycling Team
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Movistar Team
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Lotto Intermarché
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Cofidis
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Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
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Groupama-FDJ United
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Tudor Pro Cycling Team
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TotalEnergies
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Team Picnic PostNL
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Caja Rural – Seguros RGA
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