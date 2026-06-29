La formation Décathlon CMA CGM vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France. Olav Kooij sera bien au départ.

L’équipe Décathlon CMA CGM a dévoilé, ce lundi, sa sélection de huit coureurs pour le Tour de France 2026. Le sprinter Olav Kooij sera bien présent. Il sera accompagné par son poisson pilote Cees Bol. De retour à la compétition sur le Tour de Suisse après une opération d’une hernie discale en début de saison, Tiesj Benoot sera également au départ de la Grande Boucle. Lorsque la route s’élevera, Paul Seixas pourra compter sur Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre et Matthew Riccitello. Dan Hoole complète le sélection.

Olav Kooij :

« Mon début de saison n’a pas été celui que j’espérais, mais nous avons su rester patients et continuer à travailler. Les victoires obtenues ces dernières semaines, lors de mon retour à la compétition, m’ont redonné beaucoup de confiance. Je sais que le niveau sera relevé car nous serons sur la plus grande course cycliste au monde mais les objectifs sont clairs, pour l’équipe comme pour moi : que Paul termine le plus haut possible dans le classement et remporter au moins une victoire d’étape au sprint. Je remercie l’équipe pour la confiance qu’ils ont en moi. »

Paul Seixas :

« Après ma chute et mon abandon sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, j’ai pu reprendre ma préparation pour le Tour de France presque normalement, en ajustant quelques séances à cause de mes blessures. À cinq jours du Grand Départ, je me sens prêt à tout donner pour boucler ces trois semaines et atteindre le meilleur classement possible. Je ne me fixe pas d’objectif plus précis car je pars dans l’inconnu, dans la mesure où je n’ai jamais disputé une course aussi longue et exigeante. J’espère pouvoir être acteur, progresser encore et aussi arriver à prendre du plaisir. C’est la course dont je rêve et je mesure la chance que j’ai de pouvoir y participer, si tôt dans ma carrière. »