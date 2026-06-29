La formation Décathlon CMA CGM vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France. Olav Kooij sera bien au départ.
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— DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) June 29, 2026
L’équipe Décathlon CMA CGM a dévoilé, ce lundi, sa sélection de huit coureurs pour le Tour de France 2026. Le sprinter Olav Kooij sera bien présent. Il sera accompagné par son poisson pilote Cees Bol. De retour à la compétition sur le Tour de Suisse après une opération d’une hernie discale en début de saison, Tiesj Benoot sera également au départ de la Grande Boucle. Lorsque la route s’élevera, Paul Seixas pourra compter sur Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre et Matthew Riccitello. Dan Hoole complète le sélection.
Olav Kooij :
« Mon début de saison n’a pas été celui que j’espérais, mais nous avons su rester patients et continuer à travailler. Les victoires obtenues ces dernières semaines, lors de mon retour à la compétition, m’ont redonné beaucoup de confiance. Je sais que le niveau sera relevé car nous serons sur la plus grande course cycliste au monde mais les objectifs sont clairs, pour l’équipe comme pour moi : que Paul termine le plus haut possible dans le classement et remporter au moins une victoire d’étape au sprint. Je remercie l’équipe pour la confiance qu’ils ont en moi. »
Paul Seixas :
« Après ma chute et mon abandon sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, j’ai pu reprendre ma préparation pour le Tour de France presque normalement, en ajustant quelques séances à cause de mes blessures. À cinq jours du Grand Départ, je me sens prêt à tout donner pour boucler ces trois semaines et atteindre le meilleur classement possible. Je ne me fixe pas d’objectif plus précis car je pars dans l’inconnu, dans la mesure où je n’ai jamais disputé une course aussi longue et exigeante. J’espère pouvoir être acteur, progresser encore et aussi arriver à prendre du plaisir. C’est la course dont je rêve et je mesure la chance que j’ai de pouvoir y participer, si tôt dans ma carrière. »
Dominique Serieys, directeur général de Décathlon CMA CGM :
« Nous abordons le Tour avec ambition mais humilité, avec la volonté de poursuivre la progression réalisée depuis plusieurs saisons. Nous avons construit un groupe très complet et uni, composé de coureurs avec des profils capables de répondre à nos objectifs. Paul Seixas découvrira la Grande Boucle au sein de ce collectif, avec l’ambition de réaliser le meilleur résultat possible dans une logique d’apprentissage. Olav Kooij, qui disputera également son premier Tour de France, disposera de plusieurs opportunités pour exprimer sa vitesse dans les arrivées au sprint. Avec cette composition, l’équipe emmenée par Luke Rowe, qui effectuera son premier grand tour en tant que directeur sportif, visera le classement général et tentera de remporter au moins une victoire d’étape dès lors que l’opportunité se présentera. »