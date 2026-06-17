Pas suffisamment remis de sa blessure au coude, Wout van Aert ne disputera pas le Tour de France 2026.

Wout van Aert ne participera pas au prochain Tour de France. Le Belge souffre toujours des séquelles d’une blessure au coude et n’est pas rétabli à temps pour aborder le Tour de France au niveau requis. Quelques jours avant le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Van Aert a chuté à l’entraînement. Pendant la course, une infection s’est déclarée de manière inattendue à sa plaie au coude, le contraignant à l’abandon au lendemain de sa victoire. Cette semaine, la plaie a été nettoyée à nouveau à l’hôpital, où il a également passé une nuit en observation. Après concertation entre Van Aert, le staff médical et les entraîneurs de performance de l’équipe Visma | Lease a Bike, il a été décidé que sa guérison complète était la priorité et que sa santé primait. Pour cette raison, il ne sera pas sélectionné pour le Tour de France.

Wout van Aert :

« C’est évidemment une grande déception. Le Tour de France est l’un de mes principaux objectifs chaque année. Malheureusement, une chute à l’entraînement a tout chamboulé, et ma blessure au coude s’est aggravée et n’est toujours pas suffisamment guérie. Avec l’équipe, nous avons conclu qu’il n’est pas envisageable, pour le moment, de commencer le Tour en pleine forme. Je me concentre désormais pleinement sur ma convalescence afin de retrouver mon meilleur niveau plus tard dans la saison. »

Marc Reef, entraîneur de la Visma | Lease a Bike :

« Wout est l’un des coureurs les plus importants de notre équipe et nous aurions évidemment adoré l’avoir au départ du Tour. Ces derniers jours, nous avons exploré toutes les options, mais sa santé passe avant tout. Compte tenu du processus de convalescence nécessaire, il lui est impossible d’être au top de sa forme à temps pour le Tour de France. C’est dommage qu’il ne soit pas là, mais nous sommes convaincus que c’est la meilleure décision pour sa guérison et pour la suite de sa saison. »

Le nom du remplaçant de Van Aert sera annoncé par l’équipe le 23 juin, lors de la présentation de la sélection finale pour le Tour de France.