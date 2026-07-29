L’équipe Décathlon CMA CGM annonce la création de son équipe féminine, dès la saison 2027 en ProTeam, deuxième échelon international.

Dans le cadre de son plan stratégique ONE 2024–2030, l’équipe Décathlon CMA CGM franchit une nouvelle étape dans son développement avec la création de son équipe féminine, dès la saison 2027. Porté par ses partenaires titres, Décathlon et CMA CGM, ainsi que par Van Rysel, partenaire majeur, et Adecco et SHINE by Cegid, partenaires officiels, ce projet traduit leur ambition commune de promouvoir l’égalité et la performance. L’équipe féminine intégrera le programme NewGen, dirigé par Guillaume Bonnafond, qui réunit déjà les équipes Juniors et Continentale.

L’équipe débutera son aventure au sein de la catégorie ProTeam, deuxième échelon international. Composée de 12 coureuses, l’équipe sera encadrée par un staff expérimenté comprenant notamment une directrice sportive, une entraîneuse, deux assistants sportifs, deux mécaniciens, une médecin, une kinésithérapeute ainsi qu’une nutritionniste et des préparateurs physique et mentaux. L’équipe bénéficiera également de ressources mutualisées avec la structure masculine, lui permettant d’accéder à l’ensemble des expertises du Centre de Performance. À l’instar de l’équipe WorldTour masculine, l’équipe féminine sera équipée par Van Rysel. Cette organisation a été pensée pour offrir aux athlètes un accompagnement de très haut niveau, en cohérence avec les standards de performance et de développement portés par Décathlon CMA CGM.

Dominique Serieys, Directeur Général de Decathlon Cycling Team : « Le lancement de notre équipe féminine marque une étape décisive dans le développement de notre projet stratégique. Il s’inscrit pleinement dans notre volonté de bâtir une référence majeure du cyclisme, incarnée par la diversité des talents et portée par l’ambition collective. Cette nouvelle équipe prolonge la dynamique que nous avons engagée et vient renforcer notre structure. Elle doit permettre à une nouvelle génération de coureuses d’accéder au plus haut niveau et de s’y inscrire dans la durée. Elle répond également à l’ambition portée par notre actionnaire et nos partenaires. »