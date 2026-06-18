Après neuf saisons au sein de l’équipe en tant que coureur, Romain Bardet va devenir manager sportif de la Décathlon CMA CGM en 2027.

Romain Bardet rejoindra Décathlon CMA CGM en tant que manager sportif à compter du 1er janvier 2027. À ce poste, il accompagnera la direction générale dans le pilotage du projet sportif global de l’équipe WorldTour jusqu’à la formation des coureurs de la NewGen. Aux côtés des équipes sportives et de la direction, Romain Bardet contribuera au développement de la performance sportive, à l’accompagnement des coureurs et à la poursuite de l’ambition portée par l’équipe : s’imposer durablement parmi les meilleures structures du peloton mondial. L’Auvergnat a disputé neuf saisons comme coureur au sein de l’équipe entre 2012 et 2020, parvenant à monter à deux reprises sur le podium du Tour de France. Retraité des peloton depuis juin 2025, il se consacre désormais au Gravel avant de rejoindre la Décathlon CMA CGM dès le 1er janvier 2027.