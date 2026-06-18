Après neuf saisons au sein de l’équipe en tant que coureur, Romain Bardet va devenir manager sportif de la Décathlon CMA CGM en 2027.
Romain Bardet rejoindra Décathlon CMA CGM en tant que manager sportif à compter du 1er janvier 2027. À ce poste, il accompagnera la direction générale dans le pilotage du projet sportif global de l’équipe WorldTour jusqu’à la formation des coureurs de la NewGen. Aux côtés des équipes sportives et de la direction, Romain Bardet contribuera au développement de la performance sportive, à l’accompagnement des coureurs et à la poursuite de l’ambition portée par l’équipe : s’imposer durablement parmi les meilleures structures du peloton mondial. L’Auvergnat a disputé neuf saisons comme coureur au sein de l’équipe entre 2012 et 2020, parvenant à monter à deux reprises sur le podium du Tour de France. Retraité des peloton depuis juin 2025, il se consacre désormais au Gravel avant de rejoindre la Décathlon CMA CGM dès le 1er janvier 2027.
Romain Bardet rejoindra l’équipe @decathloncmacgm en 2027 en tant que Manager Sportif.
Aux côtés des équipes sportives et de la direction, @romainbardet contribuera au développement de la performance sportive, à l’accompagnement des coureurs et à la poursuite de l’ambition… pic.twitter.com/5oCLkz1Am2
— DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) June 18, 2026
Dominique Serieys, Directeur Général de Decathlon Cycling Team :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Romain Bardet dans ses nouvelles fonctions de manager sportif. Son expérience et sa connaissance de la structure seront des atouts précieux pour accompagner le développement de notre projet sportif et poursuivre notre ambition de performance au plus haut niveau international. Son rôle s’inscrira pleinement dans la continuité du travail de structuration engagé ces dernières années, avec pour objectif de continuer à élever le niveau de performance collectif et d’installer durablement l’équipe parmi les références du cyclisme mondial. »
Romain Bardet :
« Je suis très heureux de retrouver l’équipe Décathlon CMA CGM. J’ai toujours eu l’ambition d’évoluer vers des fonctions de management afin de jouer un rôle tourné vers la performance, le développement des coureurs et la gestion d’une structure. J’ai beaucoup de chance que cette confiance me soit accordée pour conseiller nos coureurs et construire les meilleurs projets, pour eux comme pour l’équipe. »
« Depuis mon départ, l’évolution de la structure est impressionnante. Avec des partenaires forts, l’équipe a su s’appuyer sur un véritable héritage pour prendre un virage de modernisation, attirer les plus grands coureurs et viser la victoire sur les plus grandes courses. Toutes les conditions sont réunies dans l’équipe pour être une structure leader et assurer sa pérennité en formant les meilleurs coureurs internationaux. »