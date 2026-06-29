Sacré champion de France, Romain Grégoire aura à coeur de briller avec le maillot tricolore sur le Tour de France.

C’était l’un de ses grands objectifs et il l’a réalisé. Romain Grégoire est devenu champion de France de la course en ligne ce dimanche sur le circuit de la Tour-du-Pin en Isère. Au terme d’une course parfaitement gérée par le collectif Groupama-FDJ United, le Bisontin s’est imposé en solitaire. À 23 ans, il devient champion de France après avoir pris la deuxième place l’an dernier derrière Dorian Godon. Romain Grégoire, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec la Groupama-FDJ United, portera le maillot tricolore dès samedi sur le Tour de France. Il tentera de réaliser son deuxième rêve de coureur : lever les bras sur la Grande Boucle.

Romain Grégoire :

« Je ne sais pas quoi dire. C’est franchement incroyable d’obtenir une victoire qu’on désire plus que tout, et quand on en rêve depuis un long moment, c’est encore plus énorme. C’est un scénario de rêve et c’est juste dingue de pouvoir finir tout seul et profiter. Beaucoup de choses me sont passées par la tête dans ce dernier kilomètre, mais c’est à l’équipe que j’ai pensé en premier. »

« Aujourd’hui, c’est vraiment une victoire collective. Je pense que tout le monde a vu le travail de l’équipe toute la journée. C’était assez fou. Les trente-deux coureurs ont tous apporté leur contribution à ce titre. Ce maillot est pour eux, ainsi qu’aux 120 salariés de l’équipe qui travaillent pour nous mettre dans les meilleures dispositions toute l’année. C’est encore plus fou de se dire que je vais passer les trois semaines du Tour en bleu-blanc-rouge. Je pense que je vais vivre un mois mémorable, et j’espère faire briller ces couleurs sur le Tour. C’est maintenant le prochain objectif . »