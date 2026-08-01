Les coureuses de la FDJ United – SUEZ ont dévoilé leur nouveau casque Red Bull, qui devient partenaire de l’équipe française.

FDJ United – SUEZ et Red Bull ont annoncé la signature de leur partenariat, à compter du 1er août 2026 et du Grand départ du Tour de France Femmes avec Zwift. Dans le cadre de cet accord, Red Bull devient partenaire majeur et Official Energy Drink Partner de l’équipe, et son logo s’affichera sur les casques des athlètes de l’équipe française. Depuis sa création en 2006, la formation FDJ United – SUEZ a construit son développement autour d’une double ambition : atteindre le plus haut niveau sportif tout en faisant évoluer la manière dont une équipe cycliste se raconte et fait vivre son sport au grand public.

The family just got bigger. Welcome Red Bull ! 🪽 pic.twitter.com/XgN5ksVeFT — FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) August 1, 2026

Cette approche trouve un écho naturel dans la culture de Red Bull, dont l’implication dans le sport s’est toujours distinguée par sa capacité d’innovation et de créativité pour redéfinir les frontières du possible. Dévoilé pour la première fois à l’occasion de la première étape du Tour de France Femmes avec Zwift 2026, ce partenariat marque ainsi une nouvelle étape dans la trajectoire de développement de l’équipe, qui pourra s’appuyer sur l’expertise et l’écosystème développés par Red Bull dans le domaine de la performance, notamment à travers le Red Bull Athlete Performance Center.

Stephen Delcourt, Manager Général de la FDJ United – SUEZ :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Red Bull à nos côtés et ce partenariat concrétise tous les efforts de structuration et de développement de l’équipe pour lesquels nous avons travaillé sans compter depuis plusieurs années. Ce qui unit FDJ United – SUEZ de Red Bull va au-delà de la seule recherche de performance. Nous partageons cette volonté de remettre en question les modèles et acquis existants, d’innover et d’imaginer de nouvelles manières de faire progresser et de raconter notre sport. Voir ce partenariat prendre vie à l’occasion du Tour de France Femmes est un moment unique pour notre équipe, une structure française à l’ambition internationale. Il marque une nouvelle étape dans notre développement et illustre parfaitement notre ambition : continuer à progresser sur le terrain tout en osant faire bouger les lignes en dehors. »