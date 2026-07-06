Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté, ce lundi, la 3ème étape du Tour de France 2026. Après près de deux heures de bataille, une belle échappée de 17 coureurs parvient à se former. On pense alors que le peloton va abdiquer et laisser la victoire aux hommes de tête mais c’était sans compter sur la formation UAE Team Emirates-XRG, qui a mené la chasse derrière l’échappée. Coureur le mieux placé au classement général, Alex Baudin est le dernier coureur repris par le peloton à 11 kilomètres de l’arrivée.

🚴 #TDF2026 | 🤯 UAE imprime un gros tempo pour revenir sur l’échappée à 30 kilomètres de l’arrivée ! 📺 Suivez l’étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/zTDn6cwgGQ — francetvsport (@francetvsport) July 6, 2026

Dans la montée finale des Angles (1.7km à 6.7%), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) accélère et lance Tadej Pogacar, qui s’envole à 200 mètres de la ligne et s’impose facilement au sprint. Il devance Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) prend la 4ème place. Tadej Pogacar décroche sa 22ème victoire d’étape sur le Tour de France et s’empare du maillot jaune de leader juste devant Jonas Vingegaard, classé dans la même seconde que le Slovène. Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) pointe à 23 secondes.

🚴 #TDF2026 | 🇸🇮 VICTOIRE DE POGAČAR ! Parfaitement lancé par Isaac Del Toro, le Slovène s’impose après avoir lâché tout le monde dans le final pic.twitter.com/xo8zsiFT6p — francetvsport (@francetvsport) July 6, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de France 2026

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Richard Carapaz

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