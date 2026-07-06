Étape pyrénéenne et une arrivée en France au programme ce lundi. Voici la présentation de la 3ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : L’attaque du massif pyrénéen au troisième jour de course promet un changement d’acteurs, mais le profil du jour se prête davantage à la formation d’une échappée de solides baroudeurs qu’à la mobilisation des meilleurs grimpeurs du monde. En dépit des 3 850 m de dénivelé positif sur l’étape et de l’escalade du col de Toses avant de quitter l’Espagne, la visite des plateaux qui entourent Font-Romeu et la montée aux Angles (1,7 km à 7 % de pente moyenne) seront plus probablement un tremplin pour un invité surprise.

Départ fictif : 12 h 10

Arrivée prévisionnelle : 16 h 54

Nos favoris : Ben Healy, Maxim Van Gils, Quinn Simmons, Mathias Vacek, Romain Grégoire, Mathieu van der Poel.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 30 sur France 3 et Eurosport 1.