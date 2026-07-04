L’équipe Visma | Lease a Bike a remporté, ce samedi, la 1ère étape du Tour de France 2026. Les 23 formations de cette Grande Boucle s’élancaient pour un contre-la-montre par équipe de 19,6 km dans les rues de Barcelone. La formation Netcompany Ineos, l’une des grandes favorites du jour, a perdu Kévin Vauquelin sur crevaison ainsi que les autres grimpeurs de l’équipe Egan Bernal et Thymen Arensman. Cela n’a pas empêché à Filippo Ganna de terminer seul en boulet de canon et de prendre le meilleur temps provisoire.

🚴 #TDF2026 | 🤯 Coup dur pour Kévin Vauquelin : le Français victime d’une crevaison de la roue arrière en plein contre-la-montre. 📺 Suivez le Tour en direct sur : https://t.co/4xqERJe6m9 pic.twitter.com/lgMxqd00ar — francetvsport (@francetvsport) July 4, 2026

La Décathlon CMA CGM de Paul Seixas est parvenue à bien limiter les dégâts à 31″ tandis que Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), a cédé 10″ à Filippo Ganna sur la ligne. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, Jonas Vingegaard a bien terminé. Le Danois prend le meilleur temps, 08″ devant la Netcompany Ineos. Dernière équipe à s’élancer, la formation UAE Team Emirates de Tadej Pogacar prend la 3ème place à 12″. Jonas Vingegaard s’empare du premier maillot jaune de ce Tour de France 2026 et retrouve le plus prestigieux des maillots, qu’il n’avait plus porté depuis sa victoire en 2023. Il compte 08″ d’avance sur Filippo Ganna, 12″ sur Pogacar et 19″ sur Remco Evenepoel. Paul Seixas pointe à 36″ du leader.

🚴 #TDF2026 | 🇳🇱 La Team Visma | Lease a Bike, emmenée par Jonas Vingegaard, signe le meilleur temps provisoir avec 7 secondes d’avance ! 🔥 📺 Suivez le Tour en direct sur : https://t.co/4xqERJe6m9 pic.twitter.com/32UNK7kimQ — francetvsport (@francetvsport) July 4, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de France 2026

Team Visma | Lease a Bike Netcompany Ineos UAE Team Emirates-XRG

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