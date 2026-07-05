Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour de France 2026. Trois coureurs ont pris la bonne écahppée du jour sur les routes espagnoles avec le champion d’Allemagne Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) et Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA), qui est passé en tête du sprint intermédiaire avant de prendre les cinq points distribués au sommet de la côte de Begues (6km à 5.8%). Dans le peloton, Biniam Girmay (NSN Cycling Team) est passé en tête au sprint intermédiaire et a pris 14 points. Après avoir repris les fuyards, la formation UAE Team Emirates – XRG accélère ans les premières des trois ascensions de la Côte du Château de Montjuïc (1.6km à 8.7%) avec Brandon McNulty qui fait le tempo.

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Dans l’ultime ascension du jour, c’est au tour d’Adam Yates de durcir le le rythme. Tobias Halland Johannessn (Uno-X Mobility) accélère au sommet mais ne parvient pas à faire la diffèrence. Isaac Del Toro fait le travail pour Pogacar et lance le sprint mais les deux hommes sont les plus forts et le champion du monde offre la victoire à son coéquipier, qui s’impose à Barcelone. Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) complète le podium devant Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), qui conserve le maillot jaune de leader. Le Danois compte désormais 06″ d’avance sur Pogacar et 15″ sur Evenepoel. Premier Français, Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) prend la 7ème place.

Le cadeau de Pogacar à Del Toro : le Slovène offre la 2e étape au Mexicain d’UAE Emirates pour sa première participation ! Ne ratez rien du Tour sur Eurosport et HBO Max ! #TDF2026 #LesRP pic.twitter.com/xCaOUpOb0N — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 5, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de France 2026

Isaac Del Toro Tadej Pogacar Remco Evenepoel

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