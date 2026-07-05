Déjà une première explication entre les favoris ce dimanche ? Voici la présentation de la 2ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : La colline de Montjuïc fait partie des incontournables de la planète vélo, principalement pour l’accueil traditionnel de l’arrivée finale du Tour de Catalogne. Les puncheurs les plus puissants y sont à leur aise : les trois derniers vainqueurs sur le promontoire, à savoir Primoz Roglic (2025), Tadej Pogacar (2024) et Remco Evenepoel (2023), dessinent le portrait-robot du vainqueur potentiel. D’autant plus que la concentration des difficultés dans les derniers kilomètres rend le circuit encore plus irrespirable que sur le rendez-vous catalan du printemps.

Départ fictif : 13 h 45

Arrivée prévisionnelle : 17 h 26

Nos favoris : Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 30 sur France 3 et Eurosport 1.