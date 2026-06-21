Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la deuxième édition de l’Andorra MoraBanc Classica. Au terme des 125 km de course, le Britannique s’est imposé au sprint au sommet du col de la Botella. Il devance Carlos Verona (Lidl-Trek) et Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike). Pidcock décroche sa quatrième victoire de la saison et fait le plein de confiance avant le Tour de France.

Tom Pidcock wins Andorra MoraBanc Clàssica 2026! His fourth win of the season. pic.twitter.com/KzBJoGgq5u — Eemeli (@LosBrolin) June 21, 2026

Le classement de l’Andorre Classic 2026

Tom Pidcock Carlos Verona Sepp Kuss

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