Après avoir fait rouler ses coéquipiers, Tadej Pogacar n’a laissé aucune chance à ses concurrents sur la 3ème étape du Tour de France.

Après deux jours en jaune, Jonas Vingegaard céde sa tunique jaune à Tadej Pogacar, qui a remporté la 3ème étape du Tour de France aux Angles. Bien que ce n’était pas prévu au briefing, le champion du monde a fait rouler ses coéquipiers. Le collectif UAE n’a laissé aucune chance aux échappés. Parfaitement lancé par Isaac Del Toro dans l’ascension finale, Pogacar n’a laissé aucune chance à ses rivaux et s’est imposé au sprint. Le Slovène s’empare du maillot jaune juste devant Vingegaard, classé dans la même seconde.

Tadej Pogacar :

« C’est grâce à Isaac [del Toro] que j’ai trouvé un surplus d’énergie aujourd’hui. Il s’est donné à plus de 100 % dans la dernière ascension. À mi-parcours, nous avons estimé qu’il était possible de viser la victoire d’étape. Je suis ravi de notre façon de courir ; le final a été incroyable. L’équipe est en grande forme et, quand l’occasion de gagner se présente, il faut la saisir. Nous avons tenté notre chance, nous avons tout donné et nous avons gagné. Endosser le Maillot Jaune est un rêve pour tout cycliste. Je connais déjà cette sensation, mais chaque fois que je le porte à nouveau, c’est un moment vraiment spécial. Je ne sais pas combien de temps cela durera, mais nous allons essayer de profiter de chaque instant. »