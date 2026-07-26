Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 21ème et dernière étape de France 2026, qui a été raccourcie à 89 kilomètres. À la demande des coureurs, l’organisation a décidé de geler les temps du classement général avant les trois ascensions de la côte de la Côte de la Butte Montmartre (1km à 5.4%). Dès la première montée, le maillot vert Mads Pedersen (Lidl-Trek) durcit le rythme. On retrouve une dizaine de coureurs en tête avec Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) mais aussi le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Le peloton revient sur ce groupe sur les Champs-Élysées.

Dans la deuxième ascension de la côte de la Côte de la Butte Montmartre, c’est au tour de Tadej Pogacar d’accélérer. Seul Mathieu van der Poel est en mesure de suivre le maillot jaune. Dans la descente, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Mads Pedersen rentrent sur le groupe de tête mais la Décathlon CMA CGM d’Olav Kooij roule et ramène le peloton sur le quatuor de tête.

🚴‍♂️ #TDF2026 | 💥 Mathieu van der Poel attaque rue Lepic et seul Tadej Pogacar parvient à accrocher sa roue ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/TmIRgsn7wI — francetvsport (@francetvsport) July 26, 2026

Dans l’ultime ascension de la rue Lepic, c’est Mathieu van der Poel qui décide d’attaquer. Cette fois, seul Tadej Pogacar est en mesure de le suivre. Les deux hommes se relaient mais ne bénéficient que d’une dizaine de secondes d’avance sur le groupe de chasse. Le duo Pogacar – Van der Poel collabore parfaitement mais le peloton se rapproche à cinq secondes sous la flamme rouge. Mathieu van der Poel doit lancer le sprint de loin pour tenter de résister tandis que Pogacar n’est pas en mesure de suivre. Les sprinters reviennent rapidement mais c’est bien Mathieu van der Poel qui s’impose sur les Champs-Élysées devant son coéquipier Jasper Philipsen et Mads Pedersen (Lidl-Trek).

🚴‍♂️ #TDF2026 | 😱 Au bout de l’effort, Mathieu van der Poel remporte une étape de légende en résistant au retour du peloton sur les Champs-Élysées ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/Jara2oubzA — francetvsport (@francetvsport) July 26, 2026

Le classement de la 21ème étape du Tour de France 2026