Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 19ème étape du Tour de France 2026. Ils étaient nombreux à vouloir prendre la bonne échappée du jour. À l’avant de la course, on retrouve une échappée XXL de 43 coureurs avec quatre coureurs la formation Visma | Lease a Bike ou encore le maillot à pois Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), qui est passé en tête des trois premières difficultés du jour devant Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). 7ème du général à 12:50″, Lenny Martinez (Bahrain Victorious) est également présent. Dans le peloton, les formations Red Bull Bora-Hansgrohe et UAE Team Emirates – XRG contrôlent l’écart.

Alors qu’ils ne sont plus que 14 devant, l’échappée aborde la montée finale de l’Alpe d’Huez avec 3:20″ d’avance sur le peloton, emmené par la Lidl-Trek. Juan Ayuso est distancé du groupe des favoris dès les premiers hectomètres. Dès le pied de la montée, Pogacar accélère et distance rapidement tous ses concurrents, qui n’ont pas cherché à le suivre. Le maillot jaune va faire la montée seul, et tenter de revenir sur les hommes de tête. Devant, Richard Carapaz, Lenny Martinez et Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) se détachent mais ne s’entendent pas et s’attaquent à tour de rôle.

Le maillot jaune fond sur l’échappée et les reprend à moins de deux kilomètres de l’arrivée. Pogacar accélère sous la flamme rouge et distance le duo Carapaz-Martinez. Le Slovène s’offre le record de la montée de l’Alpe d’Huez en 35:27″ et triomphe au sommet des 21 virage pour la première fois de sa carrière. Il devance Lenny Martinez et Richard Carapaz, qui s’empare du maillot à pois, un point devant Pogacar. Dans le final, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ont repris quelques secondes à Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), qui cède 16″ au Belge et 05″ au Mexicain. Tadej Pogacar décroche sa cinquième victoire d’étape sur le Tour de France 2026 et conforte encore un peu plus son maillot jaune. Il compte désormais 7:11″ d’avance sur Remco Evenepoel avant l’étape reine ce samedi.

🚴‍♂️ #TDF2026 | 🇸🇮 Victoire de Tadej Pogacar ! Lenny Martinez termine deuxième à l’Alpe d’Huez ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/Vlc4WZAAVr — francetvsport (@francetvsport) July 24, 2026

Le classement de la 19ème étape du Tour de France 2026